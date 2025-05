... man während der Periode nicht schwanger werden kann?

Nein! Auch wenn eine Frau nur an wenigen Tagen ihres Zyklus fruchtbar ist, dürfen wir nicht vergessen, dass eine reife Eizelle nach dem Eisprung bis zu 12 Stunden lang befruchtungsfähig ist und Spermien bis zu sechs Tagen in der Vagina überleben können. Vor allem Frauen, bei denen der Eisprung sehr früh erfolgt, kann ungeschützter Geschlechtsverkehr während der Periode dazu führen, dass eine Schwangerschaft eintritt. Also immer schön verhüten, um auf Nummer sicher zu gehen!