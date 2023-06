Kein Witz

Masturbieren ist Balsam für die Seele – wirklich

Es ist ein kleiner Luxus, den sich jede*r leisten kann, so oft er oder sie möchte. Männer tun es öfter. Die Frauen holen auf. Eine Umfrage des Sextoy-Herstellers Womanizer zeigt, dass die Masturbation Gap zwischen den Geschlechtern zwar schrumpft, aber immer noch viel zu gross ist. Um darauf aufmerksam zu machen, feiern wir heute den «International Equal Masturbation Day». Denn Selbstbefriedigung fühlt sich nicht nur gut an, wir tun damit auch unserem Geist etwas Gutes. Also, weiterlesen, lernen und Hand anlegen.