«Polyamore Paare stehen sich oft näher als monogame»

4. Ist Polyamorie für jede Person geeignet?

Menschen mit einem unsicheren Bindungsstil – oft geprägt durch eine Kindheit, in der verlässliche Bezugspersonen fehlten – haben es gemäss Expertin schwerer, mit den Herausforderungen der Polyamorie umzugehen. «Wer in seiner Kindheit keine stabile emotionale Basis erlebt hat, kann negative Gefühle wie Eifersucht, Ausgeschlossensein oder Unsicherheit oft schlecht aushalten.» Im Vergleich dazu hätten sicher gebundene Menschen meist ein stärkeres Vertrauen in Beziehungen. Sie könnten emotionale Schwankungen besser regulieren, so Roesch. «Für sie ist es oft einfacher, die Höhen und Tiefen einer polyamoren Beziehung auszuhalten, ohne daran zu zerbrechen.»