Sucht ihr noch? Das sind die Dating-Trends 2021

Astrolove

Wer in seinem Profil sein Sternzeichen preisgibt, konnte auf Bumble einen 60%-Anstieg in Sachen Matches verbuchen, verrät Priti Joshi refinery29. Zwar haben wir einst von einer Expertin gelernt, dass das Beurteilen nach Sternzeichen in etwa so sinnvoll ist wie das Beurteilen nach Haarfarbe oder Herkunft – wenn man sich aber auf so gar nichts mehr zu verlassen können scheint, sucht man vielleicht in letzter Instanz Halt in den Sternen. Wem könnten wir es verübeln?