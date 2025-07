Und in den Wochen danach?

Bewährt haben sich verhaltenstherapeutische Übungen, mit denen man etwa versucht, das Gedankenkarussell abzustellen. Oder das sogenannte «Bänder trennen», was eher eine spirituelle, aber sehr wirksame Übung sein kann. Ansonsten lasse ich meine Klienten gleich Ziele-Listen erstellen, die nichts mit Beziehung zu tun haben. Es gilt die Abhängigkeit von Beziehungen zu senken. Keineswegs sollte man schnell wieder in eine neue Beziehung gehen.