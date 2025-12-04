Was hilft gegen ein Dating-Burnout?

Sich selbst kritisieren

Zu klein, zu unsportlich, zu schüchtern, zu forsch, zu grosse Nase, zu kleine Nase – kann Mann es euch überhaupt noch recht machen? Natürlich ist nicht jedes Date ein Volltreffer. Wir haben selbst schon genügend Frösche geküsst. Aber wenn bei euch wochen- oder gar monatelang kein Gegenüber genug Interesse für ein zweites Date weckt, dann ist es vielleicht an der Zeit, den Finger auf euch selbst zu richten. Seid ihr zu streng? Abgelöscht? Vielleicht noch gar nicht offen für etwas Neues? Geht ehrlich mit euch ins Gericht und vielleicht auch über die Bücher.