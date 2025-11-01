Was ist eigentlich eine gemischt orientierte Beziehung?

Liebe und Begehren sind möglich

Dass sich ein homosexueller Mann in eine Frau verlieben kann, stellt Melina Dobroka nicht in Frage. Sie erklärt: «Verliebt sein verzerrt unsere Wahrnehmung, da wir die andere Person durch Projektionen und Idealisierungen sehen. Es sind dabei so viele Hormone im Spiel, die einen Ausnahmezustand kreieren.» Mit der Zeit werde der Blick aber wieder realistischer. Dann kann Liebe entstehen oder aber auch eine tiefe Freundschaft. Im Falle von Samantha und Jacob ist es anscheinend die Liebe des Lebens. Die Sexologin gibt jedoch zu bedenken: «Liebe allein bedeutet nicht, dass eine Partnerschaft erfüllt ist.»