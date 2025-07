Fizzing

Ghosting sollte allen ein Begriff sein. Die meisten haben es wahrscheinlich auch schon am eigenen Leib erfahren. Aber was geschieht, wenn sich beide Seiten nicht mehr melden? Da datet man sich über Wochen oder sogar Monate hinweg und es scheint eigentlich ganz gut zu laufen. Doch keiner will den nächsten Schritt machen und das Ganze bleibt irgendwie schwammig. Man trifft sich nochmals auf ein, zwei Dates und dann verläuft es langsam im Sand – davon kommt auch der Name: «Im Sande verlaufen» heisst auf englisch «fizzling out» und «to fizz» bedeutet «entweichen». Keiner meldet sich mehr und beide warten ab, bis der andere schreibt – was aber nicht passiert. Stolz? Feigheit? Verlorenes Interesse? Auch hier bleiben die Gründe ungeklärt. Tage und Wochen verstreichen, bis irgendwann zu viel Zeit vergangen und die Lovestory zu Ende ist. Peinlich nur, wenn man der anderen Person plötzlich über den Weg läuft.