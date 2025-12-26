Welche Sexstellung nach Foodkoma?

Käse, Braten, Gans, Kartoffeln und Lebkuchen – verquirlt zu einem dicken Klumpen, der sich wohlig unter der Bauchdecke wölbt. Er sprengt den Hosenbund, möchte freigelassen werden. Da hilft nur Ausziehen. Wer die Feiertage zu zweit verbringt, kann sich da helfen lassen. Was einen normalerweise anmacht, macht einen jetzt träge. Sex? Jetzt? Um Himmels Willen. Nicht dass Käse, Braten, Gans, Kartoffeln und Lebkuchen quer durcheinander purzeln beim wilden Ritt. Nie hat man lieber vorm Fernseher genapped. Wir fordern: Nieder mit der Faulheit!