Love Bombing

«Es fühlt sich an, als würden wir uns schon ewig kennen», «Nie habe ich mich jemandem so nah gefühlt wie dir», «Wir müssen Seelenverwandte sein» – Sätze, die uns schmeicheln. Sätze, die wir alle gerne hören wollen. Aber auch Sätze, die uns aufhorchen lassen sollten. Zumindest, wenn sie schon sehr früh in der Kennenlernphase ausgesprochen werden. Denn der Katzenjammer ist gross, wenn wir von unserem neuen Love Interest zuerst mit Zuneigungen überschüttet und dann im Regen stehen gelassen werden.