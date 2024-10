«Wir sollten unsere Vorstellung von gutem Sex überdenken»

Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen (Forsa) fühlen sich 60 Prozent der Frauen während der Wechseljahre in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, 14 Prozent gar massiv. Und: Ein gutes Drittel der Frauen in der Perimenopause und Menopause gibt an, dass ihr Sexualleben leidet, in erster Linie aufgrund von Libido-Verlust, also einer nur noch sehr spärlich vorhandenen Lust auf Sex. Sibylle Ming (56), systemische Sexualberaterin und Sexualpädagogin, berät in ihrer Tätigkeit bei Sexuelle Gesundheit Aargau unter anderem betroffenen Frauen und Paaren, die mit den Herausforderungen der veränderten Sexualität zu kämpfen haben. Im Interview erzählt sie, dass oft nicht nur die Hormone für mangelnde Libido zuständig sind – und verrät ihren ultimativen Tipp zur Belebung des Sexuallebens.