4 Wochen mit Dr. Niedermaiers Kollagen-Wunder

Woche 4: Das grosse Finale

Der grosse Showdown. Vier Wochen sind vorüber, und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Hat die Kollagen Kur von Dr. Niedermaier gehalten, was sie verspricht? Nun, ich sehe vielleicht nicht aus wie 18 (und ehrlich gesagt, wer will schon wieder die Unsicherheit der Teenie-Jahre durchmachen?), aber meine Haut und ich, wir verstehen uns gerade ziemlich gut. Es fühlt sich an, als hätte meine Haut ein kleines Nickerchen gemacht und wäre frisch und etwas praller wieder aufgewacht. Die Kollagen Kur von Dr. Niedermaier war wie ein allumfassender Wellness-Urlaub für meine Haut, Haare und Nägel. Die Haut strahlt, die Haare glänzen wie nach einem teuren Friseurbesuch, und meine Nägel könnten glatt als die Hauptdarsteller in einem Nagellack-Werbespot durchgehen.