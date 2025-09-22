5 gesunde Wege, um den Körper zu entgiften

3. Mit Workouts beginnen

Ihr müsst nicht gleich einen Marathon mitlaufen. Ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, hilft jedoch enorm beim Detoxen. Menschen, die regelmässig Sport treiben, tragen in der Regel nämlich weniger Giftstoffe in sich als die, die vom Schreibtischstuhl direkt ins Sofa sinken. Statt des Aufzugs also einfach mal die Treppe nehmen, zu Hause öfter mal die Yogamatte ausrollen und kurze Wege zu Fuss gehen, statt bequem ins Tram zu steigen.