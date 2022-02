6 Anzeichen dafür, dass ihr unter Stress leidet

Stress ist nicht immer nur das, was wir auf Anhieb damit assoziieren. Der Körper leidet nicht nur darunter, wenn sich im Job die Deadlines überschlagen, er reagiert ebenso auf innere Prozesse. Nehmen wir etwa die Pandemie. Auch wenn unser Leben dadurch eigentlich ziemlich herunter fuhr und wir automatisch mehr Me-Time bekamen, so konnte sie für unseren Körper und Geist dennoch eine Belastung bedeuten. Man kann durchaus auch emotionalen Stress verspüren. Generell gilt: Jeder geht anders mit einer Situation um. Was für die einen easy zu handeln ist, kann die anderen stark mitnehmen.