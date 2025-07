Es liegt nicht am Partner

Bei einer Sperma-Allergie ist man nicht gegen Sperma an sich, sondern gegen die Flüssigkeit allergisch, in der die Spermien schwimmen. Darin befindet sich ein bestimmtes Protein, das bei gewissen Menschen die allergische Reaktion hervorrufen kann. Es wird in der Prostata gebildet und ist in der Samenflüssigkeit von jedem Mann zu finden. Ihr könnt euren Freund also beruhigen: Mit seinem Sperma ist alles in Ordnung!