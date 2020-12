Was macht das Leben für Betagte besonders schwer?

Einsamkeit. Es ist herausfordernd, sich zu schützen, gleichwohl aber am gesellschaftlichen und geselligen Leben teilzunehmen. Mit einem Rückzug zum eigenen Schutz steigt die Gefahr der Vereinsamung. Das ist für alle, für Menschen auf dem Land wie auch in der Stadt, für Jung und Alt, eine grosse Herausforderung. Pro Senectute Schweiz hat hierfür unter anderem das Konzept der Telefonketten reaktiviert und appelliert in der Öffentlichkeitsarbeit daran, regelmässig telefonisch oder digital Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren aufzunehmen – besonders jetzt, in der Adventszeit. Einige Pro Senectute Organisationen rufen zudem beispielsweise alle Menschen im Alter über 80 Jahren in verschiedenen Gemeinden an und fragen, wie es ihnen geht und wie man helfen kann. Solche Gespräche sind besonders wichtig.