Anja Zeidler leidet unter einem Tumor

Als Anja Zeidler vor einem halben Jahr einen Knoten in ihrer linken Brust ertastet, denkt sich die 27-Jährige nichts Schlimmes. «Ich bin ein Mensch, der stets positiv denkt.» Beim nächsten Frauenarzttermin gibt die Ärztin dann auch gleich Entwarnung. Die Gynäkologin ist sich sicher, dass es sich nur um verhärtetes Gewebe handelt, dass das nichts Schlimmes ist und dass sowas je nach Zyklus mal vorkommen kann. «Ich kenne meinen Körper am besten» sagt die Bodypositivity-Influencerin, «ich wusste, dass da was ist, das da nicht hingehört. Also holte ich mir eine zweite ärztliche Meinung.»