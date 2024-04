So geht älter werden

Man wundert sich schon, dass eine Frau, die nächstes Jahr 60 Jahre alt wird, so unverschämt gut aussieht. Hat sie nachgeholfen? «Ich möchte so aussehen, wie ich mich innerlich fühle. Beim Älterwerden geht es exponentiell abwärts, und da bin ich dafür, dass man diesen Prozess mit möglichst einfachen Mitteln verzögert», sagt sie. Es geht ihr nicht um Optimierung, sondern um Erhalten. «Heute gehört die Anwendung der ästhetischen Medizin längst dazu», ist die zweifache Mutter überzeugt. Sie nimmt auch Vitamine und Ergänzungsmittel. «Ich ersetze etwas, was in meinem Alter nicht mehr so vorhanden ist», fügt die gelernte Naturheilärztin an.