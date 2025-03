Bahnbrechender Wirkstoff schützt vor HIV

3. Wie sieht es mit der Zulassung aus?

Lenacapavir ist in den USA und der EU seit 2022 und in der Schweiz seit 2023 zugelassen für die Behandlung von Patienten mit einer multiresistenten HIV-Infektion – also nicht als vorbeugendes Medikament. Hersteller ist das US-Pharmaunternehmen Gilead, das führend ist in der Entwicklung von Medikamenten zur HIV-Bekämpfung. Es hat die Zulassung als Präventivmedikament in zahlreichen Ländern beantragt. Entscheide für die USA und die EU werden 2025 erwartet. Die Schweiz wird nachziehen.