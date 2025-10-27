Béatrice Wertli spricht über ihre Brustkrebs-Erkrankung

Sie sind und waren immer positiv. Ist das Ihr Naturell, oder mussten Sie sich manchmal auch zwingen?

Die Operation fand kurz vor Weihnachten statt, und die Untersuchung danach ergab, dass es eine zweite OP brauchte und ich über Weihnachten im Spital bleiben musste. Das verpasste mir einen Dämpfer. Ja, ich musste mich da selber rausholen. Gemacht habe ich das mit Sport. Ich fragte, wo ich im Spital trainieren kann. Sport war immer wichtig für mich. Ein guter Freund, Kornel Stadler, der den Krebs ebenfalls bekämpft hat, gab mir gute Tipps fürs Training. Auch er war ein Mutmacher für mich. Er verstand total, weshalb es so wichtig für mich war, mich zu bewegen, meinen Körper zu fordern und mich stark und fit zu halten. Ich wollte keine Reha, sondern zurück zum normalen Sportprogramm.