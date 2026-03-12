Bekam Salma Hayek wegen der Menopause grössere Brüste?

Wechseljahre, hm – Sie sind also nicht mehr 25…

Darauf, dass ihr Busen grösser geworden ist, wurde die Schauspielerin Anfang diesen Jahres schon einmal angesprochen. In einem Interview. Schönheitsoperation? Fragwürdige Frage auch, aber in diesem Fall hat sie das Gespräch über ein Thema ins Rollen gebracht, das besonders bei Stars gerne verschwiegen wird. Also, noch einmal: Schönheitsoperation? Aber nein, ihre Brüste wachsen und wachsen, belasten den Rücken immer mehr und die Ursache dafür seien eben die Wechseljahre. So offen spricht man in Hollywood nur sehr selten über diese Alterserscheinung. Das Wort «Menopause» – ein Fremdwort.