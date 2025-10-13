Wer länger und gesünder leben will, stösst bei der Recherche neuerdings auf den Begriff Biohacking. Damit soll der eigene Körper und Geist stärker, jünger und fitter werden. Meditation, Eisbaden, Atemübungen oder Yoga sind weit verbreitete und bereits bekannte Methoden. Der Trend geht aber noch weiter: von Hightech-Behandlungen über die Hormonoptimierung anhand von Bluttests bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln. Mittlerweile gibt es unzählige Methoden, welche den Menschen dabei helfen sollen, sich selbst zu optimieren.
Natürliches Biohacking: Ernährung, Schlaf und Meditation
Gesunde Ernährung und Bewegung gehören zu den Hauptfaktoren für ein längeres Leben. Jörg Blech, «Spiegel»-Bestsellerautor, betont, dass wir durch die gezielte Aktivierung der Zellregeneration und des Stoffwechsels unsere Lebenserwartung statistisch um mehr als zwanzig Jahre verlängern können. Die Anpassung der Ernährung auf individuelle genetische Merkmale, Intervallfasten, Nahrungsergänzungsmittel und die Optimierung von Schlafgewohnheiten sind dabei Schlüsselfaktoren. Spezielle Matratzen, Schlaf-Tracker und intelligente Schlafmasken verbessern beispielsweise die Schlafqualität. Die mentale Optimierung kann durch Meditation und Achtsamkeitspraktiken gefördert werden. Ein ganzheitlicher Ansatz, der physische, mentale und emotionale Aspekte berücksichtigt, bildet demnach die Grundlage für ein langes Leben.
Biohacking durch Technologie-Einsatz
Das Tragen von Fitness-Trackern und Smartwatches ermöglicht die Überwachung von Aktivitätsniveau und Herzfrequenz, während Apps und Plattformen wie Apple Health, Fitbit und Garmin Connect eine detaillierte Analyse von Gesundheitsdaten ermöglichen.
Kältetherapie in Form von Kryotherapie wird zunehmend genutzt, um Entzündungshemmung und Regeneration zu fördern. Dabei wird der Körper während rund drei Minuten Temperaturen von -8 bis -110 Grad ausgesetzt. Die Studienlage zu den Effekten ist aber dünn. «Es gibt viele wissenschaftliche Studien zu den Vorteilen der Kälteexposition, allerdings nur wenige, welche sich explizit auf die Kryotherapie beziehen, da die Geräte extrem teuer sind», sagt Dr. George Gaitanos, wissenschaftlicher Leiter des «Chenot Palace» in Weggis, eines der weltweit führenden Gesundheits-Wellness-Zentren.
Das «Chenot Palace» bietet nebst der Kryotherapie die Lichttherapie an. Mittels spezieller Rotlichtquellen beeinflusst diese Therapieform Zellfunktionen und kann Schlafstörungen und Entzündungen reduzieren. Dr. Gaitanos nennt diese Methoden jedoch nicht Biohacking, sondern Lifestyle Intervention. «Ganz gleich, ob man es Biohacking oder Optimierung des eigenen Gesundheitspotenzials nennt: Es gibt bestimmte gut erforschte Technologien und Therapien, welche die Widerstandsfähigkeit stärken und die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern können», so Gaitanos.
Für maximale Sauerstoffversorgung sorgt die hyperbare Kammer, welche unter anderem das Six Senses Spa im Hotel Alpina Gstaad anbietet. «Bei der hyperbaren Oxygenierung, kurz HBO, nimmt die Lunge unter Druck mehr Sauerstoff auf als beim Einatmen von Luft unter normalem Druck. Das Kreislaufsystem transportiert so mehr Sauerstoff durch den Körper», weiss Antonis Sarris, Cheftherapeut des Six Senses Spa Gstaad. Somit wird eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung auch in schlecht durchbluteten Geweben erzielt. «Unser Ziel ist es, mit solchen Methoden die Lebensqualität der Gäste zu verbessern», erklärt Sarris. Dabei sei es wichtig, darauf zu hören, was der Körper einem sagt.
Genetisches oder hormonelles Biohacking
Eine Besonderheit im «Chenot Palace Weggis» ist die optional ergänzende Methode der Epigenetik. Sie weist auf unerwünschte Genexpressionen hin und macht den Gästen klar, wie sich ihre Lebensgewohnheiten langfristig auf die Gesundheit auswirken können. Die Analyse von Genexpressionen ermöglicht eine umfassende Einsicht in individuelle Gesundheitsrisiken und Prädispositionen, was die Grundlage für eine massgeschneiderte Anpassung des Lebensstils bildet. Durch Hormonanalysen kann ein optimales Gleichgewicht im Körper ermittelt werden, wobei gezielte Anpassungen vorgenommen und bei Bedarf Hormonersatztherapien in Betracht gezogen werden. Diese fortschrittlichen Ansätze tragen dazu bei, Gesundheitsvorsorge auf eine personalisierte Ebene zu heben und individuelle Bedürfnisse besser zu berücksichtigen.
Das primäre Ziel bei solchen Methoden ist nicht unbedingt, möglichst lange zu leben, sondern bis kurz vor Lebensende vital und frei von Krankheiten zu sein. So gesehen könnte dieser Forschungszweig dereinst auch enorme Ersparnisse für unser überlastetes Gesundheitssystem bringen. Dieses wendet bekanntlich die meisten Mittel dafür auf, Krankheiten in Schach zu halten, die selbst im hohen Alter meist vermeidbar wären.
Drei Schweizer Hotels, die Gesundheitstechnologien anbieten:
SIX SENSES SPA, HOTEL «THE ALPINA GSTAAD» BE
Die Einrichtung umfasst hochmoderne Hightech-Geräte, die kombiniert werden können, um einen maximalen Nutzen für die Gesundheit zu erzielen. Nach vorheriger individueller Beratung kann ein persönliches Programm erstellt werden, zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Gäste. Folgende Therapien stehen im Angebot:
- Hyperbare Oxygenierung
- Ganzkörper-Kryotherapie
- Photobiomodulation
- Gepulstes elektromagnetisches Feld: Purewave-PEMF-Matte
- Lymphdrainage: Normatec-Kompressionsstiefel
SIX SENSES SPA IN CRANS-MONTANA VS
Den gleichen Ansatz wie «The Alpina Gstaad» verfolgt das Spa in Crans-Montana im französischsprachigen Teil des Wallis.
«CHENOT PALACE» IN WEGGIS LU
Das Luxus-Retreat am Ufer des Vierwaldstättersees kombiniert Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das siebentägige Programm umfasst personalisierte Diäten, Bewegungsübungen, Spa-Behandlungen und medizinische Untersuchungen, die darauf abzielen, Körper und Geist zu revitalisieren und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.