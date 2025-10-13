Für maximale Sauerstoffversorgung sorgt die hyperbare Kammer, welche unter anderem das Six Senses Spa im Hotel Alpina Gstaad anbietet. «Bei der hyperbaren Oxygenierung, kurz HBO, nimmt die Lunge unter Druck mehr Sauerstoff auf als beim Einatmen von Luft unter normalem Druck. Das Kreislaufsystem transportiert so mehr Sauerstoff durch den Körper», weiss Antonis Sarris, Cheftherapeut des Six Senses Spa Gstaad. Somit wird eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung auch in schlecht durchbluteten Geweben erzielt. «Unser Ziel ist es, mit solchen Methoden die Lebensqualität der Gäste zu verbessern», erklärt Sarris. Dabei sei es wichtig, darauf zu hören, was der Körper einem sagt.