Botulinumtoxin ist das stärkste bekannte biologische Gift. In der Medizin kommt eine extrem stark verdünnte Form zum Einsatz. In der ästhetischen Medizin wird Botox zur Glättung von sogenannten Mimikfalten angewendet. «Die korrekte Dosierung und die präzise Positionierung der Substanz sind entscheidend», sagt Dr. Roshanak D. Tabrizi, Gründerin von Swiss Medical Aesthetics und Spezialistin für Botox-Behandlungen in Zürich. «Wichtig dabei ist immer die Natürlichkeit und das frische Aussehen», fährt sie fort. Das definitive Resultat ist nach 14 Tagen sichtbar. «Je nach individuellem Metabolismus löst sich das Protein nach vier bis sechs Monaten auf, und der ursprüngliche Zustand ist wiederhergestellt», erklärt die ästhetische Medizinerin. Angewendet wird die Substanz in ihrer Praxis zur Anti-Aging-Behandlung von mimisch störenden Falten. «Wir liften auch Augenbrauen bei abgesunkenen Brauen oder Schlupflidern. Falten an Hals und Dekolleté werden ebenfalls mit Botox behandelt», erklärt Dr. Tabrizi. Eine gefragte Therapie ist die gegen übermässiges Schwitzen. In der Vergangenheit versuchte man, das Schwitzen durch Absaugen der Schweissdrüsen zu reduzieren. Gemäss den Erfahrungen sowie weltweit publizierten Daten war die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten nur mässig. Deshalb wird im Bereich der Achselhöhlen nun vermehrt die Injektion von Botulinumtoxin durchgeführt. Es blockiert die Reizübertragung an den Nervenenden, und somit wird die Schweissabsonderung deutlich reduziert. Die Wirkung von Botox hält auch da bis sechs Monate an. «Betroffene berichten über eine deutliche Zunahme der Lebensqualität, da das Schwitzen als sehr unangenehm empfunden wird», so die ästhetische Medizinerin.