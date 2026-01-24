Darum sehen wir morgens oft müde aus

Die empfohlene Schlafdauer liegt irgendwo bei sieben Stunden. Das jede Nacht auf die Minute genau einzuhalten, fällt aber wohl nicht nur uns schwer. Mal liegen wir gut und gerne zehn Stunden in den Federn, an anderen Tagen dafür nur sechs. Optisch verändert sich dabei jedoch kaum etwas. Wie wir jeden verdammten Morgen aussehen: müde. Was wir erstaunlicherweise seit Beginn des Frühlingserwachens sind: wach. Wie hängt das zusammen? Müssen wir uns jetzt wirklich jeden Morgen kühlende Eye-Patches auf unsere tiefen Tränensäcke kleben, um halbwegs erholt auszusehen? Das ist nicht unbedingt nötig. Unser dauermüder Look kann ganz anderen, leicht zu behebenden Ursachen zu Grunde liegen.