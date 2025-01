Myome, Polypen oder Fehlbildungen

Zu den organischen Ursachen, die bei einer gynäkologischen Untersuchung oder bei einem Ultraschall diagnostiziert werden können, zählen zum Beispiel Fehlbildungen in der Gebärmutter. Sie können dafür verantwortlich sein, dass das Menstruationsblut nicht gut abfliesst, was starke Schmerzen verursachen kann. Ebenso wie Polypen: Das sind Schleimhautwucherungen, die die Gebärmutter als störend empfindet und abstossen will. Ähnlich ist es bei Myomen, also Knoten in der Muskulatur der Gebärmutter. In diesen Fällen kann meistens ein operativer Eingriff helfen.