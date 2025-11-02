Darum tut die Menstruation so weh

Endometriose

Diese Erkrankung ist der häufigste Grund für die quälenden Unterbauchkrämpfe. 80 Prozent der Frauen, die an besonders starken Schmerzen leiden, sind davon betroffen. Bei der Endometriose wuchert Gebärmutter-Schleimhaut ausserhalb des Uterus, also da, wo sie nicht hingehört. Dort dockt sie zum Beispiel an die Eierstöcke, das Bauchfell, die Blase oder den Darm an und wächst weiter – und verhält sich weiterhin wie in der Gebärmutter: Wenn es Zeit für die Menstruation ist, stösst der Uterus die Schleimhäute ab. Die wiederum setzen Entzündungsstoffe frei – was das umliegende Gewebe irritieren und den Schmerz auslösen kann. Weshalb die Schleimhaut derart wandert, ist ein ungelöstes Rätsel der Medizin.