Darum wird der Hangover ab 30 schlimmer

Es ist gemein. Als hätten wir nicht ohne hin schon genug mit dem Älterwerden zu kämpfen. Nein, da muss uns auch der böse Kater noch daran erinnern und es uns ganz deutlich ins Gesicht fauchen: «Du. Bist. Keine. 18. Mehr.» Was früher ein unglaubwürdiges Mysterium der Erwachsenenwelt war, plagt uns heute nach dem Ausgang fast jedes Mal selbst. Dröhnende Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel sind nur einige Symptome eines richtig, richtig schlimmen Hangovers. Aber wieso wird «der Tag danach» von Jahr zu Jahr schlimmer?