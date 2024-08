Braun, fast schwarz schimmert sie uns entgegen. Und dann ist da dieses verdammte Nachmittagstief. Eine kühle Cola käme da jetzt natürlich gut. Zucker und Koffein bringen uns schliesslich wieder nach vorne. Ja, komm. Ein Glas kann ja schliesslich nicht schaden. Falsch! Schon nur wenige Schlucke der prickelnden Brause reichen, um im Körper einiges an Schaden anzurichten. Herausgefunden hat das Apotheker Niraj Naik. Auf seiner Website The Renegade Pharmacist klärt er über die Folgen von Cola-Konsum auf. Und was nur nach einem einzigen Glas in uns passiert, ist ganz schön erschreckend: