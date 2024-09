Was passiert, wenn wir den ganzen Tag nur sitzen

10’000 Schritte am Tag. Das ist die täglich empfohlene Schrittzahl für einen Erwachsenen, um gesund und fit zu bleiben. An einem regnerischen Tag im Home-Office, an dem sich unsere Laufwege auf die Strecken zwischen Bett, Esstisch und Couch beschränken, sind wir allerdings schon stolz auf 1’000. Ja, das ist traurig. Aber auch gefährlich?