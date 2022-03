Das passiert, wenn wir vorm Schlafen Wasser trinken

Was für Wasser als Schlafbooster spricht

Gute Laune, bitte

Logisch, wer schläft, trinkt nichts. Der Körper trocknet während der Schlafphase zwangsläufig aus – was sich negativ auf die Stimmung auswirken kann. Was uns dann blüht, sind Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit und/oder Heisshunger. Zudem schwitzen wir nachts zwischen einem halben und zwei Litern. Klingt komisch, ist aber so. Auch durch regelmässiges Trinken kann dieser Flüssigkeitsverlust nicht kompensiert werden. Wer vorm Schlafengehen noch ein oder zwei Gläser Wasser kippt, beugt der nächtlichen Dehydrierung aber durchaus vor und springt so am nächsten Morgen womöglich ein bisschen fitter aus den Federn.