«Bei Alzheimer kommt es zu spezifischen Proteinablagerungen im Gehirn, zu einer Verschlechterung des Gedächtnisses und zu kognitiven Einschränkungen», erklärt Dr. Filip Barinka, Leiter der Praxis für Altersneurologie mit Gedächtnis-Sprechstunde am Swiss Clinical Neuro Science Institute in Zürich. «Vor allem zwei Arten von Proteinablagerungen sind typisch: Beta-Amyloid und Tau. Man nimmt an, dass zuerst Amyloid-Ablagerungen entstehen, später das Tau-Protein. Zusammen stören sie die Funktion der Nervenzellen, was zum Abbau der Gehirnmasse führt», ergänzt der Arzt.