Damit das Kollagen im Körper synthetisiert, braucht es Vitamin C. Zusammen aufgenommen wirken beide Nährstoffe als Power-Duo gegen Streifen. Die Haut wird elastischer und reisst weniger schnell bei Wachstumsschüben oder Gewichtszunahmen. Natürlich steckt Vitamin C in Obst wie Zitronen und Orangen. Tatsächlich gibt es aber auch Gemüsesorten, in denen es reichhaltiger vorkommt. Rote Paprika, Broccoli, Rosen- und Blumenkohl sind nur vier davon.