3. Unsere Leber streikt

Im Laufe der Zeit werden auch unsere Organe älter, logisch. Besonders bemerkbar macht sich das an der Leber. Ihre Produktion von Enzymen und Antioxidantien verlangsamt sich zunehmend. Dummerweise sind aber genau die dafür zuständig, dass die Leber Alkohol schnell in Acetaldehyd und schliesslich in harmloses Acetat umwandelt. Umso weniger Antioxidantien und Enzyme in der Leber vorhanden sind, desto länger bleibt das schädliche Acetaldehyd im Körper, welches unsere Zellen und das Gewebe angreift. Auch das führt zu einem kräftigen Kater.