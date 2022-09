Auf ein Kohlenhydrat sollten wir ab 40 verzichten

Im Verzicht üben

Diese Art von Kohlenhydrat – die in jedem Alter ungesund ist, ab 40 aber nicht mehr so schnell verarbeitet werden kann – bietet keinerlei gesunde Nährstoffe, Mineralien, Vitamine oder Antioxidantien. Der Insulinspiegel kann demnach in die Höhe schiessen und das Risiko für chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen steigt. Ausserdem kann sich Fett durch den erhöhten Verzehr von Zucker besser ablagern, was wiederum zur Folge hat, dass die Entzündungswerte im Körper ansteigen können.