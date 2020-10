3. Schneller Erfolg ist wichtig

Wer so denkt, wird ganz sicher scheitern. Es kann gut sein, dass die ersten Wochen auf der Waage rein gar nichts passiert, weil Fett durch Muskulatur ersetzt wird. Mehr als zwei bis drei Kilo Gewichtsverlust pro Monat sind ohnehin nicht gut. So hat der Körper Zeit, sich an das neue Gewicht zu gewöhnen und es zu stabilisieren.