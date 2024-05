Vorweg wollen wir gleich klarstellen: Cannabidiol (kurz CBD) hat KEINE berauschende Wirkung – ihr werdet durch die Einnahme also nicht high. Das Öl wird nämlich (im Gegensatz zu Marihuana) aus denjenigen Hanfblüten hergestellt, die komplett frei von THC sind. THC ist der Stoff, der unseren Körper in einen schwerelosen Zustand versetzt, in dem uns jegliche Probleme plötzlich unwichtig und gaanz weit weg erscheinen. Aber Thema-Wechsel, es geht ja schliesslich um die positiven Eigenschaften von CBD-Öl! Dabei darf das reichhaltige Elixir keinesfalls mit dem gewöhnlichen Speise-Hanföl verwechselt werden. Denn Letzteres besteht aus Hanfsamen und nicht aus der Hanfblüte.