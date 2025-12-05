Es schnieft und schnäuzt in der Schweiz: Zwei- bis viermal pro Jahr sind Erwachsene im Schnitt erkältet. Und jetzt ist Hochsaison: «Sobald es wieder kälter wird, haben wir mehr Kundinnen und Kunden mit Erkältungssymptomen in der Drogerie und Apotheke», sagt Andrea Zihlmann. Die 19-Jährige hat diesen Sommer ihre Lehre abgeschlossen und gewann kurz danach bei den Swiss Skills 2025 den Schweizer Meistertitel als beste Drogistin. Sie weiss also genau, was gegen eine Erkältung hilft – oder was eben nicht. Hier kommen die fünf grössten Fehler bei einer Erkältung: