Diese seltsamen Reaktionen kann Sex auslösen

Was viele von uns aus eigener Erfahrung wissen, bestätigen auch etliche Studien: Sex sorgt für gute Laune und hilft gegen Stress. Und wer dabei zum Höhepunkt kommt, schläft danach besser. In Beziehungen kommt es auf die Menge an: So sind Paare, die einmal pro Woche Sex haben, laut einer Studie glücklicher als jene, die weniger haben.