Dieser eine Fehler beim Essen macht dick

Fokus Teller – Ablenkungen minimieren und weniger zunehmen

Wer sich beim Essen ständig nebenbei auf andere Dinge konzentriert, kann so laut den Forscher*innen das Risiko für Übergewicht erhöhen. Es kommt also nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch wie. Das heisst: Handy und sonstige Medien weg, – nicht aber, dass man von nun an immer im stillen Kämmerlein alleine vor sich hinkauen muss. Doch wenn wir uns schon ablenken lassen, dann von echten Menschen und Tischgesprächen. So werden wir zwar dick, aber immerhin sind wir dabei in guter Gesellschaft.