So äussert sich ein Magnesiummangel

Typische Symptome bei einem Magnesiummangel sind Krämpfe, die sich oft in der Nacht in den Waden oder anderen Muskelpartien bemerkbar machen. Aber zu wenig Magnesium kann auch andere, nicht so bekannte Folgen, wie Migräne, innere Unruhe, Zittern, Herzrhythmusstörungen, Niedergeschlagenheit oder Dauermüdigkeit hervorrufen.