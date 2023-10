«Ich meinte, die ETH wäre nur etwas für Nerds und Männer!»

Wer Chabloz kennenlernt, bemerkt schnell, dass sie eine Macherin ist und ganz genau weiss, was sie will. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Maturandin schnell eine andere Richtung einschlug. «Ich war damals mit einer Freundin an der Medizin-Probevorlesung, sie hatte im Anschluss noch einen Termin an der ETH Zürich. Es war gerade «Tag der offenen Tür». Ich begleitete sie, wäre aber nicht im Traum darauf gekommen, dass ich jemals hier studieren könnte. Ich meinte, die ETH wäre doch nur für Nerds und für Männer», erinnert sie sich. Als sie an einem Stand mit einer Plakatwand voller Lebensmittelfotos vorbeilief, hat es bei ihr gefunkt. Dort wurde das Studium der Lebensmittelwissenschaften vorgestellt, Chabloz fühlte sich gleich angesprochen: «Ich habe sofort gewusst, das will ich studieren!»