Führt dein Lebensstil zu Wetterfühligkeit?

Na, pocht der Kopf? Bei dem aktuellen Wetterwechsel von sonnig warm auf regnerisch kalt dürften gerade wohl so einige mit Schmerzen im abgedunkelten Schlafzimmer liegen. Immerhin klagen rund 18 Prozent der Schweizer Frauen und 6 Prozent der Männer über regelmässige Migräne – oft ausgelöst durch einen heftigen Umschwung der Temperaturen. Doch das ist nicht alles, was ein solcher Witterungswechsel mit sich bringt. Die Symptome reichen vom leichten Schwindel bis hin zu schmerzenden Narben.