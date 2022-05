Führt unser Lebensstil zu Wetterfühligkeit?

Können wir unsere Wetterfühligkeit also selbst beheben?

Um unsere Anfälligkeit für Kopfschmerzen bei einem Klimawechsel zu verringern, schlägt Dr. med. Johannes Gutwald vor, das eigene vegetative Nervensystem zu stärken. Was das für uns bedeutet? Immer schön an die frische Luft gehen, genügend Sport machen, ausreichend viel trinken, sich gesund ernähren, Wechselduschen in die Routine einbauen, sich an Yoga oder Meditation versuchen und, ganz wichtig(!), den Alkohol-, Kaffee- und Zigarettenkonsum herunterfahren.