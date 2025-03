Für junge, gesunde Haut braucht es nur 5 Stoffe

1. Reinigung

Der erste Schritt in jeder Pflegeroutine ist eine Reinigung, die am besten exfolierend ist. Das sogenannte Exfolieren entfernt abgestorbene Hautzellen und kurbelt den Zellumsatz an. Hierzu bieten sich säurehaltige Substanzen an, wie AHA (Glykol-, Frucht- oder Milchsäure) oder BHA (Salizylsäure). «Der pH-Wert unserer Haut liegt im leicht sauren Bereich zwischen etwa 4.5 und 5.5. Mit diesen Reinigern können wir Schmutz und Ablagerungen, die sich im Laufe des Tages in den Poren festsetzen, effektiv entfernen», erklärt Rohrbach.