Wer gehört zur Risikogruppe?

Zur Risikogruppe gehören alle, die als Kind Windpocken durchgemacht haben. Und das haben die meisten. Die Windpocken sind eine der infektiösesten Kinderkrankheiten überhaupt. Es gibt fast keine Menschen, die sich nicht mit dem Varizella-Zoster-Virus infiziert haben. Nach überstandener Krankheit verschwindet das Virus nicht aus dem Körper. Es zieht sich in die Rückenmarksnerven zurück und schlummert dort vor sich hin. Ist die Immunabwehr geschwächt – weil man schon älter ist, andere Krankheiten hat oder immunsupprimierende Therapien bekommt –, kann sich das Virus reaktivieren: Dann bekommt man nicht die Windpocken, sondern die Gürtelrose. So erkrankt jede dritte Person im Laufe des Lebens an Herpes Zoster. Anders als die ansteckenden Windpocken sind an Gürtelrose erkrankte Patienten kaum bis gar nicht ansteckend.