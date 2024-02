Hautprobleme? Der Laser hilft

Krebsrisiko durch Lasern reduzieren?

Neue Studien zeigen nun, dass fraktionierte Laser nicht nur schönere Haut ergeben. Die Behandlung soll auch die Risiken für aktinische Keratosen, spinozelluläre und Basalzellkarzinome reduzieren. Keratosen sind Hautkrebs-Vorstufen. Spinaliome und Basaliome, wie sie früher genannt wurden, gehören zum hellen Hautkrebs. Das Basalzellkarzinom ist der weltweit häufigste Hauttumor. Er wächst meistens langsam und bildet nur selten Metastasen. Unentdeckt kann er jedoch in die Tiefe wachsen und dort Knorpel, Knochen und das umliegende Gewebe befallen. Beim Spinaliom liegen die beschädigten Hautzellen näher an der Oberfläche, in der Stachelzellschicht, einem Teil der Oberhaut. Im Gegensatz zum Basaliom neigt es eher dazu, in die Lymphe zu streuen und Metastasen zu bilden. Wegen der weiterhin steigenden Zahlen ist die Behandlung von Hauttumoren eine grosse finanzielle Belastung für das Gesundheitssystem.