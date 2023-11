Frau Meli, rund 20 Prozent unseres Körpers bestehen aus Kollagen. Was ist das, und woher kommt der aktuelle Hype?

Marianne Meli: Kollagen-Präparate gibt es eigentlich schon lange. Weshalb das im Moment gerade so gefragt ist, kann ich nicht beantworten. Kollagen ist das häufigste Protein, das wir im Körper haben. Es besteht aus den Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Wir haben es am häufigsten in Knochen, Gelenken, Sehnen und in der Haut. Kollagen ist verantwortlich für die Elastizität und Stabilität unseres Körpers.