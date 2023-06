Egal ob am See, in der Stadt oder am Meer – wer die Sonne geniesst, muss seine Haut schützen. Denn ihre warmen Strahlen bieten nicht nur Wärme, sondern bergen auch eine Gefahr für unsere Körperoberfläche. Kurzfristig können schmerzhafte Sonnenbrände entstehen, langfristig schwere Schäden von tiefen Falten bis zu Hautkrebs. Doch welcher Sonnenschutz eignet sich am besten? Welche Textur passt zu welchem Hauttyp? Und wie findet man den richtigen Lichtschutzfaktor?