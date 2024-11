A Meow a day, keeps the doctor away

Hier kommt der Beweis: Katzen machen glücklich

Crazy Cat Lady? Von wegen. Statt verrückt und einsam sind Katzenbesitzer offenbar ganz schön glücklich. Denn: Diverse Studien fanden jetzt heraus, dass die flauschigen Vierbeiner einen positiven Effekt auf unseren Körper und Geist haben.