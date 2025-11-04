Im Homeoffice haben wir viel seltener Kopfschmerzen

Es ist bewiesen: Im Homeoffice nehmen die Kopfschmerzen ab

Geht es nach der italienischen Studie, liegt genau darin die Lösung. Die Untersuchung widmete sich der Frage, wie sich Migräne und Kopfschmerzen im Lockdown verändert haben. Darunter fiel auch der Faktor Homeoffice. Rund ein Viertel der Befragten gab an, im Lockdown unter weniger Stechen im Kopf gelitten zu haben. Das Arbeiten von zu Hause kam dabei besonders gut weg. Dort gaben die Patent*innen an, weniger Medikamente für die Bekämpfung ihrer Migräne benötigt zu haben, da die Intensität der Schmerzen deutlich geringer war. Auch die Dauer der Attacken hielt in den eigenen vier Wänden laut der Studie weniger lang an als im Büro.